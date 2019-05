Mord bei Bahnhof: Polizei sucht jetzt diesen Mann!

Die Vorarlberger Polizei hat in Zusammenhang mit der Ermordung eines 27-Jährigen in Dornbirn Ende April nun einen Verdächtigen ermittelt. Der Mann soll sein Opfer im Bereich des Bahnhofs Dornbirn-Haselstauden bei einem Streit im Zuge eines Drogengeschäfts getötet haben und danach per Bus und Bahn geflüchtet sein. Die Exekutive veröffentlichte am Freitag ein Fahndungsfoto und bat um Mithilfe.