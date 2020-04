Alkolenker (19) löste bei Unfall Stromausfall aus

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am 12. April 2020 gegen 1.15 Uhr mit seinem Pkw auf einem Güterweg in Sankt Ulrich im Mühlkreis. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Strommast. Durch die Wucht des Anpralles brach dieser ab und blieb in der Luft hängen. Ein Elektrokasten wurde gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges geschleudert. In der näheren Umgebung der Unfallstelle kam es zu einem Stromausfall. Fahrzeugteile, unter anderem eine Kennzeichentafel, waren auf einer Länge von ca. 20 Meter verteilt.