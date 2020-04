Mann mitsamt Katze aus brennender Wohnung gerettet

Am Karsamstag, gegen 2 Uhr morgens, ging bei der Feuerwehr in Villach ein Notruf ein. In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Ossiacherzeile sei ein Feuer ausgebrochen und der darin lebende Mann gab an, nicht mehr flüchten zu können. Als die Hauptfeuerwache Villach und die FF Perau am Einsatzort eintrafen, quoll bereits dicker Rauch aus den Fenstern. Glücklicherweise konnte eine Polizeistreife den Mann bereits vor Eintreffen der Feuerwehren aus der brennenden Wohnung befreien. Der Mann wurde erstversorgt und mit Verletzungen von der Rettung ins Krankehaus eingeliefert.