„Erste Etappe gelungen, aber noch nicht am Ziel“

1000 Infizierte in Spitalsbehandlung

Insgesamt befinden sich derzeit 1032 Infizierte in Spitalsbehandlung - diese Zahl ist nun bereits den vierten Tag in Folge rückläufig. Am Donnerstag wurden noch 1086 Corona-Patienten im Spital behandelt. Auf der Intensivstation liegen derzeit 261 Patienten, das sind um fünf weniger als noch am Vortag.