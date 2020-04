Schutz der wichtigen Infrastruktur geht vor

„Vor allem in Altersheimen dürfen wir kein Risiko eingehen. Daher werden ab nächster Woche das Personal und auch die Bewohner getestet“, versichert Soziallandesrat Christian Illedits. Wie in anderen Bundesländern sind auch Tests in Drive-in-Stationen geplant. „Bereits in den kommenden Tagen wird es diese Möglichkeit ebenso im Burgenland geben“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. „Diese Tests finden im eigenen Fahrzeug statt. Patienten können nach einer vorangegangenen Terminvereinbarung eine Teststation aufsuchen, wo ein Abstrich genommen wird“, heißt es. Durchgeführt werden diese Tests meist vom Roten Kreuz.