Lehrabschlussprüfung in Tirol zum Teil online

Das Prüfungsservice der Tiroler Wirtschaftskammer führt Lehrabschlussprüfungen (LAP), Meisterprüfungen, die Ingenieur-Zertifizierung sowie die Unternehmerprüfung durch. Die Corona-Krise hat auch auf den Fahrplan im Prüfungswesen massive Auswirkungen. Das WK-Prüfungsservice hat auf diese neue Herausforderung schnell reagiert und nimmt einen Teil der Prüfungen auf digitalem Weg ab. Das leistet einen wesentlichen Beitrag, um die Ausbreitung des Virus einzubremsen. „Wir bieten auf freiwilliger Basis die Abhaltung von Prüfungen online an. Und zwar in allen Fachbereichen, in denen das sinnvoll und praktisch umsetzbar ist“, erklärt Hansjörg Steixner, Teamleiter im Prüfungsservice der WK Tirol. Dafür eignet sich das Fachgespräch besonders gut - hier lassen sich auch per Internet die hohen Standards garantieren.