ORF baut ab Mitte April Programm um

„ORF-1-Freistunde“ wird ausgebaut

Außerdem wird die Programmleiste „ORF-1-Freistunde“ in Kooperation mit dem Bildungsministerium nach Ostern fortgesetzt und ausgebaut, kündigte der ORF am Mittwoch in einer Aussendung an: Ab dem 15. April steht von 10 bis 11 Uhr täglich eine Stunde Unterricht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 (Zehn-bis 14-Jährige) auf dem Programm. Jede Woche steht der „ORF-1-Freistunde“ eine andere Partnerschule zur Seite. Lehrerinnen und Lehrer aus der jeweiligen Partnerinstitution vermitteln in kurzen Unterrichtseinheiten einen Schwerpunktstoff. Thema der ersten Woche ist der Wald.