Doskozil zeigt sich erstmals wieder in seinem Büro

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigt sich wieder auf der politischen Bühne. Erstmals nach seiner neuerlichen Stimmbandoperation hat er am Dienstag sein Büro im Landhaus in Eisenstadt besucht. Ein Beweisfoto von dem Treffen mit Büroleiter Herbert Oschep gab es gleich am Mittwoch auf Facebook zu bewundern.