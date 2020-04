Lufthansa schließt Germanwings nun endgültig

AUA spricht über Staatshilfen: Angeblich 500 Mio. Euro

Auch für die übrigen Lufthansa-Töchter Brussels, AUA und Swiss kündigte der Konzern Flugzeugstilllegungen an. Nach der Krise werde es zu einer Verkleinerung der Flotte kommen, kündigte die AUA in Wien an, bei der die 7000 Mitarbeiter bereits in Kurzarbeit sind. Frühestens 2023 werde bei der Nachfrage das Vor-Corona-Niveau erreicht werden. Unterdessen verhandelt die AUA mit der österreichischen Bundesregierung über Staatshilfen.