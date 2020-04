Punkte der Olympia-Quali bleiben Judoka erhalten

Der Internationale Judoverband (IJF) hat erklärt, dass die Qualifikation für die aufs nächste Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio mit dem Status quo der Ranglisten weiterläuft. Die Ergebnisse, die bisher in das Ranking eingeflossen sind, bleiben den Athleten erhalten. In dem adaptierten Quali-Prozess soll mindestens die gleiche Anzahl an Ereignissen zählen wie in dem ursprünglichen.