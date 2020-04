Waldbrand-Gefahr steigt an

Es war ein Feuerschein am Scheiblingstein, der zuerst von vorbeifahrenden Autolenkern, aber auch von Anrainern im nahen Wien entdeckt wurde. Die Notrufe erreichten die Feuerwehren von Klosterneuburg, aber auch die Berufsfeuerwehr in der Bundeshauptstadt. Innerhalb kurzer Zeit war ein Großaufgebot an Tanklöschfahrzeugen und Mannschaften zum Einsatzort unterwegs. Der Anmarsch für die Einsatzkräfte gestaltete sich kräfteraubend. Der Brandherd lag etwa einen Kilometer von der letzten Straße entfernt.