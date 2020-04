Lichtblick: Pflegerinnen im Anflug

Die Corona-Krise hat viele Gesichter. Eines davon ist ganz sicher die Pflege und Betreuung von Senioren. Einerseits von jenen, die in Pflege- und Altenheimen leben, im Burgenland sind das 2300 Personen, und anderseits von jenen, die zu Hause betreut werden. 2700 davon werden von 24-Stunden-Kräften versorgt. Ein Großteil der Pflegekräfte stammt aus dem Ausland und ist derzeit von den unterschiedlichsten Einreise- und Quarantänebestimmungen betroffen. Um keinen Engpass in der Betreuung zu riskieren, hat man im Burgenland sofort nach Ausbruch der Krise begonnen, ein Sicherheitsnetz zu spannen. „Zunächst wurde der Bedarf erhoben und etwaige Versorgungslücken aufgedeckt. Wir haben dafür mit den Agenturen der Wirtschaftskammer und den Gemeinden Kontakt aufgenommen und die Pflegehotline verstärkt“, so Soziallandesrat Christian Illedits. Wie berichtet, gibt es auch einen Bonus für all jene Pflegerinnen, die ihren Turnus um vier Wochen verlängert haben. Um aber die Versorgung für die nächsten Monate sicherzustellen, setzt das Burgenland einen zusätzlichen Schritt.