Tauben bitte auch jetzt nicht füttern!

In den vergangenen Tagen haben sich einige tierliebe Bürger gefragt, wie die Tauben in der Stadt von der derzeitigen Situation betroffen sind. „Manche befürchten, dass die Tiere aufgrund der Ausgangsbeschränkungen an öffentlichen Orten nicht mehr genug Nahrung finden“, so Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW). Die Sorge ist laut Persy unbegründet, Tauben und andere Vögel finden gerade jetzt im Frühjahr ausreichend Futter in der Großstadt.