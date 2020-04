Dauer-Rausch als Mittel gegen verordnete Heimreise

Die 37 und 54 Jahre alten Männer wurden laut Polizei am Samstag in Wismar in einer Kleingartenanlage angetroffen und wegen des Hamburger Kennzeichens an ihrem Auto angesprochen. Sie wollten Arbeiten im Garten erledigen, sagten die beiden - was aber angesichts der Corona-Pandemie nicht als Grund für einen Aufenthalt in dem Bundesland reicht.