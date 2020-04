FPÖ-Chef Hofer will Österreich-Konvent neu beleben

Beim „Ungarn-Bashing“ - in unserem Nachbarland wurde durch ein Notstandsgesetz das Parlament faktisch entmachtet - will Hofer nicht mitmachen, wie er sagte. „Das ist ein völliger Unsinn. Ich bin nicht bereit, auf diese Diskussion einzugehen.“ Der FPÖ-Obmann zeigte sich stattdessen überzeugt, dass die Notverordnung in Ungarn auch wieder aufgehoben wird - genauso wie in Österreich die Beschränkungen wieder enden würden.