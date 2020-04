Pflegeheime und Spitäler: „Besuchsverbot bleibt“

In Kärnten gibt es 307 Erkrankte, drei Verstorbene, 67 Genesene und elf Personen auf der Intensivstation. „Die Maßnahmen greifen“, sagt LH Kaiser. Die Regelungen bleiben aber. Nur so sei es möglich, nach Ostern (Zieldatum: Mitte April) Schritt für Schritt in Richtung Normalität zu gehen. Weiterhin liege ein besonders Augenmerk auf Personen in Spitälern und Pflegeheimen.