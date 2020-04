Zwei Tote an griechisch-türkischer Grenze im März

Migrant in Brust geschossen

Dem Bericht zufolge bestätigten Recherchen von Amnesty den Tod von mindestens zwei Migranten. Dabei soll es sich um einen 43-jährigen Mann aus Pakistan und einen 22-jährigen Mann aus Syrien handeln. Dem 43-jährigen Muhammad Gulzari soll bei dem Versuch, den Grenzübergang Pazarkule/Kastanies zu überqueren, in die Brust geschossen worden sein. Im Krankenhaus soll er am 4. März für tot erklärt worden sein. Bei dem Zwischenfall sollen auch fünf weitere Menschen durch Schüsse verletzt worden sein. Der 22-jährige Muhammad al-Arab starb laut Amnesty International am 2. März in derselben Gegend.