Drei Wochen trainieren und Ernährung umstellen

Ein essentieller Part der Challenge ist die private Facebook-Gruppe NEOH Body Transformation Challenge, der man ganz einfach beitreten kann. Wer das möchte, kann in dieser Gruppe ein Vorher-Foto sowie nach dem zwölfwöchigen Programm ein Vorher-Nachher-Foto posten und sich damit die Chance auf tollePreise sichern. Die Gruppe bietet ausschließlich exklusive und professionelle Inhalte, die geposteten Fotos sind nur innerhalb der Gruppe sichtbar. Als Hauptpreis winken zur besonderen Motivation sechs Nächte für zwei Personen in der Tirol Lodge in Ellmau beim Wilden Kaiser - sobald sich die Lage wieder normalisiert hat. Es erhalten aber auch alle anderen Teilnehmer einen Gewinn.