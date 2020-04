Fotograf lichtet Menschen in Isolation ab

Der österreichische Starfotograf Wolfgang Zac hat die Zeit in Quarantäne für ein neues kreatives Feature genützt: Ein digitales Konzept für Fotografie in Isolation, „Screen Shot“, ein Fotoshooting über den Computerbildschirm. Via Videoanruf gibt er seinen Models Anweisungen und lichtet sie im besten Moment vor seinem Computer ab. Die entstandenen Bilder sind ein besonderes Zeugnis der aktuellen Covid-19-Situation.