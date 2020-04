Wiens erste virtuelle Kunstwoche geht online

Museen, Galerien, Messen, Ateliers - die soziale Isolation stellt auch die Kunst- und Kultur-Branche auf eine harte Probe. Dem bieten 15 Wiener Adressen mit dem Launch der digitalen Plattform not cancelled Paroli: Österreichs erste online-only Art Week macht zeitgenössische Kunst von 2. bis 9. April 2020 auch in Zeiten wie diesen erlebbar. Als virtueller Ort der Begegnung mit Führungen, Talks und Behind-the-Scenes-Einblicken. Darüber hinaus bietetnot cancelledInteressenten die Möglichkeit, mit den teilnehmenden Galerien in Kontakt zu treten und Kunstwerke direkt anzufragen.