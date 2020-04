Erste Absagen von Märkten

Da sie für viele Menschen eine wichtige Versorgung mit Lebensmitteln garantieren, finden vielerorts weiterhin Bauernmärkte statt. Nicht ganz problemlos, wie sich zuletzt in Oberwart zeigte. Sicherheitsabstände wurden nicht eingehalten, Menschen versammelten sich in Gruppen, um eifrig miteinander zu plaudern. „Das ist in Zeiten wie diesen nicht akzeptabel“, zeigt sich Bürgermeister Georg Rosner empört. An eine Absage des Marktes wurde bereits gedacht. Zu wichtig sei aber die Funktion als Nahversorger. Beim kommenden Markttag wird nun die Exekutive die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen genau prüfen. Sollte es zu Verstößen kommen, drohen Absagen für die nächsten Termine.