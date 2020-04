Opa an Virus verstorben: Weltmeisterinnen trauern

Große Trauer bei Österreichs Jiu-Jitsu-Weltmeisterinnen: Mirneta und Mirnesa Becirovic trauern um ihren Großvater, der am Mittwoch am Coronavirus verstorben ist. Via Facebook gaben die Polizeisportlerinnen die traurige Botschaft bekannt. Zudem gab es eine Bitte an die Bevölkerung, sich an die Regeln der Bundesregierung zu halten.