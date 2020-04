Zugestellt: „Totally Reliable Delivery Service“

In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen haben Lieferdienste Hochkonjunktur. Dass es allerdings alles andere als einfach ist, die gewünschte Ware schnell und zuverlässig zu liefern, zeigt das seit Mittwoch für PC (via Epic Games Store), PS4, Xbox One und Switch erhältliche Fun-Game „Totally Reliable Delivery Service“. Bis zu vier Spieler bemühen sich darin lokal oder online, diverseste Artikel unfallfrei zuzustellen.