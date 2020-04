Tirol: Soldat schoss sich mit Pistole in die Hand

Ein Kadersoldat hat sich am Mittwochvormittag in der Wintersteller-Kaserne in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) mit seiner Pistole in den Ringfinger geschossen. Nach Angaben des Militärkommandos Tirol handelte es sich dabei um einen Schießunfall - wahrscheinlich aufgrund falscher Handhabung.