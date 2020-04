„Auch in Öffis Mund und Nase möglichst abdecken“

„Wir sollten alles dafür tun die Menschen besonders zu schützen, die den eingeschränkten Alltag in Tirol weiterhin am Laufen halten. Viele davon fahren täglich mit den Öffis in ihre Arbeit. Ich darf daher alle Fahrgäste darauf aufmerksam machen, mit einfachen Schutzmaßnahmen sich selbst, aber vor allem andere Mitfahrende zu schützen. Wir empfehlen daher auch in den Öffis, Mund und Nase möglichst abzudecken. Die dazu verwendeten Schutzbehelfe, wie selbsthergestellte Baumwollmasken oder dicke Schals sollten regelmäßig gewaschen werden.“ Vorerst wird es keine Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln geben.