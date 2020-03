Zwei Tage altes Lamm von Weide gestohlen

Sabine Jäger erinnert sich an eine Begegnung am Freitag: „Da waren wieder Spaziergänger bei unserer Schafweide - und ein Kind hat laut zu seiner Mutter gesagt, dass es gerne so ein Lämmchen hätte.“ Jäger züchtet mit ihrem Mann bei Maria Rain die seltenen Krainer Steinschafe. In den nächsten Tagen werden noch mehr Lämmer erwartet. Die Familie ist darüber in großer Sorge.