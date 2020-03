Maximaler Verzicht als größtmögliches Glück

Küche, Kinderzimmer, Schlafkabine, Dusche, WC, Fotovoltaikanlage, Wassertank – alles da. „Wenn man den Esstisch ausklappt, können sechs Leute daran speisen – gleichzeitig“, lacht Mario Rampitsch. Für das Leben in einer solchen Miniaturausgabe eines Eigenheims kommt es auf Feinheiten wie diese an: „Nur eine gute Planung macht es möglich, auf das, was einem wichtig ist, nicht verzichten zu müssen. In meinem Fall fehlt nur der Flatscreen“, sagt der leidenschaftliche Bastler.