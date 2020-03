„Es sind schwere Zeiten, wir sind gefordert“

„Krone“: In Oberösterreich geht eine traurige Corona-Woche zu Ende, die Zahl der Toten stieg auf Sieben an. Wie gehen Sie damit persönlich um?

Landeshauptmann Thomas Stelzer: Mit großer Betroffenheit. Das führt vor Augen, dass wir es mit einer sehr ernsten Situation zu tun haben, in der wir wohl noch nicht einmal in der Mitte angekommen sind, das muss uns einfach auch bewusst sein. Es halten sich zum Glück viele Menschen an das was vorgeschrieben ist, an die Beschränkungen. Das ist gut so, wir müssen jetzt durchhalten. Die Zahlen zeigen uns, dass uns die Situation länger fordern wird.