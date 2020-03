Banken sollen 6 Monate keine Gewinne ausschütten

Die EZB beaufsichtigt die großen Geldhäuser Europas, darunter sind in Österreich unter anderen Raiffeisen Bank International (RBI) sowie Erste Group und BAWAG. Der Aufruf zum Dividendenverzicht erging vonseiten der FMA auch an alle anderen Banken in Österreich. Einige Großbanken hatten davor für 2019 bereits Dividendenerhöhungen in Aussicht gestellt.