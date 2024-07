Mehr Krankenstände, aber weniger Frühpensionisten

12.872 Personen gingen in Frühpension

Im Jahr 2023 sind außerdem 12.872 Personen aufgrund von geminderter Arbeitsfähigkeit oder dauernder Erwerbsunfähigkeit in Frühpension gegangen. Das waren um 1,4 Prozent mehr als 2022. Die Gesamtzahl an Personen in Frühpension ist 2023 jedoch um 4,7 Prozent gesunken.