USA: Eierpreis hat sich seit 1. März verdreifacht

Land mit den meisten Covid-19-Kranken

Die USA haben nach Angaben von US-Experten inzwischen mehr bekannte Covid-19-Infektionen als jedes andere Land der Welt. In den Vereinigten Staaten gab es bis Freitagfrüh demnach 86.000 bekannte Infektionen, in China knapp 82.000 und in Italien etwa 80.600, wie aus einer Übersicht (siehe unten) der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht.