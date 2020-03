Das erwartet Sie in „Entenfellners Tierwelt“

Übersinnliche Hilfe für Tiere

In Zeiten der größten Verzweiflung greifen Menschen oft zu den ungewöhnlichsten Mitteln: Unter anderem zu sogenannten „Energetikern“, die Tiere einzig mit Telepathie aufspüren können – und das nur mithilfe eines Fotos vom Vierbeiner. Eine, die ihre Hilfe in solchen Situationen anbietet, ist Marlene Bienert. Vor zehn Jahren hat sich die studierte Betriebswirtin zur Energetikerin ausbilden lassen und hat seitdem schon vielen Menschen und ihren Haustierengeholfen. Katze „Peppa“ beispielsweise war tagelang spurlos verschwunden - und kam mit Marlenes Hilfe wieder zurück, ganz zum Erstaunen der Katzenhalterin. Mehr über die Tier-Dolmetscherin sehen Sie in „Entenfellners Tierwelt“.