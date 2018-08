Marlene Bienert: Therapie bei Angsttieren

Jetzt bewerben!

Sie haben Kommunikationsbedarf mit einem Tier? Schildern Sie uns Ihr Anliegen per Mail an tierecke@kronenzeitung.at, Betreff: Tierkommunikation. Ausgewählte Fälle werden anschließend in der „Krone“ vorgestellt. Tierkommunikation – Was ist erforderlich? Eine Mail mit Informationen zum Besitzer (Name, vollständige Anschrift, Telefonnummer) und zum Tier (Name, Geschlecht, kastriert oder unkastriert, Rasse und Alter) sowie einer kurzen Beschreibung des Themas. Ganz wichtig: ein Foto, auf dem das Tier alleine zu sehen ist und auf dem das Tier in die Kamera schaut. Unvollständige Nachrichten können leider nicht bearbeitet werden. Kosten je nach Aufwand sehr unterschiedlich – Frau Bienerts Stundensatz beträgt 80 Euro.



Zeit, Ruhe und Geduld

Marlene Bienert widmet sich jeder Mensch-Tier-Geschichte mit der gleichen Aufmerksamkeit und bittet um Verständnis dafür, dass es zu Wartezeiten bei der Beantwortung kommen kann: „Meine Arbeit braucht Zeit, Ruhe und Geduld. Warum? Es ist vergleichbar mit dem allerersten Gespräch, das zwei Menschen führen, die einander wildfremd sind. Und in diesem allerersten Gespräch soll jetzt einer der beiden ehrlich sehr persönliche/intime Dinge preisgeben…“