23 verendete Schafe auf Horror-Bauernhof gefunden

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr wurde bei der Polizei in Windischgarsten anonym die Anzeige darüber erstattet, dass sich auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Spital am Pyhrn einige verendete Schafe sowie einige Schafe in schlechtem Allgemeinzustand befinden würden. Bei den daraufhin durchgeführten Erhebungen im Anwesen des 47-jährigen Nebenerwerbslandwirtes bestätigten sich die Angaben des Anzeigers.