Wollte Porsche-Lenker (27) sich und andere töten?

Der Ankläger ist sich sicher: Jener Verkehrsunfall, der am 11. März 2019 bei Nußdorf zwei Schwerverletzte forderte, war eine Suizidfahrt und ein Mordversuch. Die Salzburger Staatsanwaltschaft klagt den Lenker, einen Türken (27), an. Demnach raste er ungebremst in den Gegenverkehr, nachdem er mit seinen Eltern gestritten hatte.