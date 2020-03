Auch „Wonder Woman“ zieht später in Kino-Schlacht

Zahlreiche geplante Filmstarts verschoben

In den USA und vielen anderen Ländern sind die Kinos wegen der Coronavirus-Krise geschlossen. Zahlreiche geplante Filmstarts in den kommenden Monaten sind bereits aufgeschoben worden. Unter anderem werden die mit Spannung erwarteten „Mulan“, „The New Mutants“ und „A Quiet Place 2“ später starten als geplant.