Grenzschützer tragen keine Schutzmasken

Acht Soldaten helfen bei Lebensmittel-Lager

Untergebracht sind sie in der Schwarzenbergkaserne, dort stehe auch das Jägerbataillon 8 bereit, sofern eine „personellen Aufstockung“ notwendig sei. „Der Einsatz wurde auf drei Monate festgelegt.“ Nicht nur an den Grenzübergängen hilft das Bundesheer: „Acht Personen sind beim Lager eines Handelskonzerns in Hallein tätig.“ Und acht weitere bilden den hiesigen Einsatzstab. Man arbeite immer in „Zweier-Teams“, so Auer, der auch von „gleichen Befugnissen“ spricht.