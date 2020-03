DAF: „Wollen keine Sklaven sein, sondern Herren“

Viele Texte sind von zeitloser Relevanz. Etwa „Kebab-Träume“ oder „Alle gegen alle“ - die kann man eins zu eins auf die Gegenwart ummünzen.

Delgado-López: Eine DAF-Regel war immer, dass wir keine Tagespolitik verwenden. Ein Text über Trump ist ja nach seiner Regentschaft uninteressant. Wir haben auch keine Tagesmusik gemacht. Nur weil ein Effekt in ist, brauchen wir ihn nicht.

Görl: Einer der wichtigsten Punkte war immer, dass wir so klingen, wie absolut nichts, was es sonst gerade gibt. Das ging so weit, dass eine geile Sequenz auch mal rausfiel, wenn sie klang wie eine andere Band. Heute wird alles sofort verwertet, was nach etwas Großem klingt. Wir sind genau nach dem gegenteiligen Konzept vorgegangen.

Delgado-López: In erster Linie ist es wichtig zu wissen, was man nicht machen will. Wenn dir die Eltern sagen, dass sie das Wohnzimmer so oder so sehen möchten, dann musst du erstmal alles rausschmeißen und nicht darauf eingehen. Dann sieht es schon mal besser aus und es ist genug Platz, um den eigenen Geist zu entwickeln. Über das Nein kommt man oft zum Ja. Zu was Neuem. Das ist ein Trick, der im Leben und in der Kunst funktioniert.