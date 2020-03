Fahrradfahrer stritt wegen Sperrzone mit Polizei

Gewisse Corona-Maßnahmen wollen manche immer noch nicht akzeptieren: So hielt die Polizei etwa am Sonntag einen britischen Fahrradfahrer (34) in Innsbruck auf, da sich dieser in eine Sperrzone begeben hatte. Er weigerte sich, einen Ausweis vorzuweisen und schlug bei der Festnahme um sich. Auf der Polizeiinspektion wurden eine Sozialversicherungskarte und eine Bankomatkarte, lautend auf zwei andere Personen, bei ihm gefunden.