Bundesheer unterstützt bei Bewältigung der Krise

Das Bundesheer arbeitete bereits vergangene Woche in Oberösterreich gegen die Corona-Krise mit Personal der Heereslogistikzentren Wels und Wien, der Heeresmunitionsanstalt Stadl-Paura und dem Heeresleistungssportzentrum 4 in der Stärke von 150 Personen zur Verteilung von Lebensmitteln aus großen Zentrallagern der Wirtschaft. Dieser Einsatz wurde als Unterstützungsleistung geführt. Die ABC-Abwehrkompanie des Panzerstabsbataillons 4 in Hörsching wurde zur Desinfektion von für Führungs- und Leiteinrichtungen der kritischen Infrastruktur eingesetzt.