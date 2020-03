Länger beim Bundesheer: „Wir werden gebraucht“

Bei der ABC-Abwehrkompanie in Hörsching

Matthias Skrzipek (18) aus Pregarten und Christoph Jobst (18) aus Linz sind von der Sondermaßnahme betroffen. Beide verrichten bei der ABC-Abwehrkompanie in Hörsching ihren Dienst. Skrzipek beim Rette- und Bergezug, Jobst beim Dekontaminationszug - ursprünglich hätten sie am 31. März abrüsten dürfen.