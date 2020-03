Julian le Play startet nun seine „Tandem Talks“

Immer um 18 Uhr holt Julian le Play Fans und befreundete Größen aus Musik & Unterhaltung auf instagram.com/julianleplay in den Split Screen, um gemeinsam zu musizieren und zu reden. Im ersten Teil stellen Fans Fragen, geben Quarantäne-Tipps oder spielen selbst etwas vor. Nach der Halbzeit kommen befreundete Acts in den Stream, am Schluss gibt es Live-Performances. Jeden Samstag gibt es außerdem ein ganzes Wohnzimmerkonzert, dieses wird auch auf Facebook gestreamt. Julian dazu: „Wenn wir uns jetzt nicht mehr in Bars oder draußen treffen, dann eben im Internet. So machen wir das Beste aus der Situation.“