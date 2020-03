Harry und Meghan geben Tipps gegen Einsamkeit

„Heute fühle ich ...“

Neben einem Foto, auf dem „Heute fühle ich ...“ geschrieben steht, sind folgende Zeilen zu lesen: „Bei allem, was gerade passiert, das ist viel, was man verdauen muss. Viele von uns fühlen sich möglicherweise verwirrt. Oder alleine, oder ängstlich... und in der Isolation sind manche von uns vielleicht nur gelangweilt oder wissen ohne die normale Routine nichts mit sich anzufangen. Es ist absolut normal, sich so zu fühlen. Unsere emotionale Gesundheit wird jeden Tag herausgefordert, ob wir es realisieren oder nicht, aber unsere Leben sind normalerweise mit Ablenkungen gefüllt. Jetzt, mit der sich ständig verändernden Covid-Berichterstattung, passen wir uns alle an diesen neuen Normalzustand an und an die Gefühle, die damit einhergehen.“