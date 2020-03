Daumen hoch für unsere steirischen Zivildiener

Aktuell wird in der Steiermark jede helfende Hand gebraucht - vor allem im Rettungswesen, in der Sozial- und Behindertenhilfe sowie der Alten- und Krankenbetreuung. Junge Männer, deren Zivildienst-Ende bereits in Sicht war, müssen deshalb ein Dacapo geben: Der Dienst an der Allgemeinheit wird verlängert. Einer von ihnen ist Jakob Schweiger.