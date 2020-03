Tanner: „Auslandseinsätze werden nicht gestoppt“

Soldaten schlichten in der Krise auch Supermarktregale

Tanner sei „unglaublich stolz darauf“, dass Österreichs Soldatinnen und Soldaten „sich für nichts zu schade sind“ und in der aktuellen Krisensituation auch Lebensmittel in Regale schlichten, um so für die „Lebensmittelversorgung da zu sein“.