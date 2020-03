Viele Kirchen in den USA verweigern Schließung

Einige evangelikale Kirchen in den USA wollen trotz Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus weiter öffentliche Gottesdienste mit Gläubigen feiern. Trotz behördlich angeordneter Obergrenzen für Massenzusammenkünfte hält etwa die evangelikale Revival Ministries International in Tampa im US-Bundesstaat Florida an Gottesdiensten mit Besuchern fest.