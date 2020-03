Coronavirus: Kirchen setzen Gottesdienste aus

„Die Kirchen bleiben offen“, hatte Kardinal Christoph Schönborn noch am Dienstag angesichts der Coronavirus-Epidemie gegenüber der „Krone“ versichert. Doch am Donnerstag mussten sich auch die Kirchen und Religionsgesellschaften des Landes den aktuellen Entwicklungen in der Sars-CoV-2-Krise beugen: Ab Montag werden deshalb sämtliche öffentlichen Gottesdienste und Versammlungen ausgesetzt, kirchliche Familienfeiern werden verschoben.