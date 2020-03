126 Häftlinge in Norwegen vorzeitig entlassen

In Norwegen sind in dieser Woche 126 Häftlinge vorzeitig aus den Gefängnissen entlassen worden. Dadurch wolle man das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus minimieren, hieß es am Freitag von der zuständigen Strafvollzugsbehörde. In Norwegen sind mit Stand Freitagabend etwa 1895 Personen mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert.