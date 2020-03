Kärntner Lokale trotz Corona-Verbot geöffnet!

Waschanlagen werden geschlossen

Winkler möchte auch, dass Waschanlagen schließen. „Auch hier kommt es regelmäßig zu Menschenansammlungen. Jeder Kontakt muss in so einer Krisenzeit vermieden werden.“ In Villach wurden die Waschanlagenbetreiber bereits kontaktiert und über die geplante Schließung informiert. „Die Unternehmer haben die Möglichkeit, ihre Anlage zu schließen. Sollten sich einige dafür entscheiden, die Anlage weiterhin geöffnet zu lassen, erhält der Kunde, der beim Autowaschen erwischt wird, eine Geldstrafe von 150 Euro verhängt“, erklärt der Magistratsjurist.