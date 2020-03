Kärnten rüstet mit neuen Notfallbetten auf

Die Errichtung von Isolierstationen

Die Errichtung von Isolierstationen läuft unterdessen auf Hochtouren: Am Gelände des Klinikums ist bereits, wie berichtet, eine 150-Betten-Notstation eingerichtet worden. „Sie kann am Montag in Betrieb gehen“, erklärt Kabeg-Vorstand Arnold Gabriel. Im ELKI wurde zusätzlich ein Bereich isoliert. Im LKH Villach wurden 46 und in Wolfsberg 40 zusätzliche Betten vorbereitet. Dort wurde auch ein Triage-Zelt für eine bessere Trennung von Patienten errichtet.